Украина Как вернуть или обменять товар, купленный в "черную пятницу": подробная инструкция

2020-11-29 10:30 63

 

Ажиотаж, сопровождающий распродажи Черной пятницы, иногда приводит к покупки некачественных товаров. Некоторые из них можно вернуть, или обменять.

"Апостроф" рассказывает, в каких случаях и как это можно сделать.

Если купив товар покупатель заметит недостатки, о которых его не предупредили, он имеет право требовать возврата денег либо обмена товара на качественный. Однако если продавец заранее предупредил о недостатках товара, сдать его не получится.

 В Украине покупатель имеет право на обмен товара в течение 14 дней, не считая дня покупки. Обмен товара надлежащего качества возможен, если вы не пользовались им, а также при условии сохранения расчетного документа, который вам выдали в магазине.

Для того, чтобы вернуть некачественный товар, необходимо помнить, что ненадлежащее качество товара должно быть обнаружено в течение гарантийного срока. Чаще всего срок указывается в гарантийном талоне, но это может быть и паспорт товара, этикетка и др.

Для пищевых продуктов - это срок годности, который должен быть указан на упаковке. Срок годности исчисляется с даты изготовления.

 У покупателя должен быть в наличии расчетный документ. А для товаров, на которые установлен гарантийный срок, - технический паспорт или иной документ, который его заменяет, с отметкой о дате продажи.

Если продавец либо изготовитель сумеют доказать, что недостатки товара возникли в результате неправильной эксплуатации, продавец не сможет вернуть товар.

Если гарантийный срок не истек, а товар сломался, не по вашей вине, вы можете выдвинуть продавцу одно из таких требований:

  • пропорциональное уменьшение цены;
  • безвозмездное устранение недостатков товара в разумный срок;
  • возмещение расходов на устранение недостатков товара.

При этом, вернуть товар или обменять его можно в только случае, когда недостаток является существенным, и имеется вина производителя или продавца.

Какой недостаток считается существенным

  • он вообще не может быть устранен;
  • его устранение требует более четырнадцати календарных дней;
  • он делает товар существенно другим, чем предусмотрено договором.

Для подтверждения факта того, что недостаток является существенным и в этом виноват производитель или продавец часто бывает необходимо провести экспертизу. Организовать и оплатить ее проведения должен продавец в течение 3 дней после того, как получит на это согласие покупателя.

Однако, если эксперты придут к выводу, что в возникновении недостатков есть вина покупателя, ему придется оплатить проведение экспертизы.

Есть товары, которые нельзя вернуть продавцу. К ним относятся все продовольственные товары, лекарственные средства и предметы гигиены, товары для новорожденных, маникюрные инструменты, ювелирные изделия и другое.

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