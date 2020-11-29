Как вернуть или обменять товар, купленный в "черную пятницу": подробная инструкция

Ажиотаж, сопровождающий распродажи Черной пятницы, иногда приводит к покупки некачественных товаров. Некоторые из них можно вернуть, или обменять.
"Апостроф" рассказывает, в каких случаях и как это можно сделать.
Если купив товар покупатель заметит недостатки, о которых его не предупредили, он имеет право требовать возврата денег либо обмена товара на качественный. Однако если продавец заранее предупредил о недостатках товара, сдать его не получится.
Для того, чтобы вернуть некачественный товар, необходимо помнить, что ненадлежащее качество товара должно быть обнаружено в течение гарантийного срока. Чаще всего срок указывается в гарантийном талоне, но это может быть и паспорт товара, этикетка и др.
Для пищевых продуктов - это срок годности, который должен быть указан на упаковке. Срок годности исчисляется с даты изготовления.
Если продавец либо изготовитель сумеют доказать, что недостатки товара возникли в результате неправильной эксплуатации, продавец не сможет вернуть товар.
Если гарантийный срок не истек, а товар сломался, не по вашей вине, вы можете выдвинуть продавцу одно из таких требований:
При этом, вернуть товар или обменять его можно в только случае, когда недостаток является существенным, и имеется вина производителя или продавца.
Какой недостаток считается существенным
Для подтверждения факта того, что недостаток является существенным и в этом виноват производитель или продавец часто бывает необходимо провести экспертизу. Организовать и оплатить ее проведения должен продавец в течение 3 дней после того, как получит на это согласие покупателя.
Однако, если эксперты придут к выводу, что в возникновении недостатков есть вина покупателя, ему придется оплатить проведение экспертизы.
Есть товары, которые нельзя вернуть продавцу. К ним относятся все продовольственные товары, лекарственные средства и предметы гигиены, товары для новорожденных, маникюрные инструменты, ювелирные изделия и другое.
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