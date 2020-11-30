Украина Когда в Украине введут полный локдаун - впервые названы точные даты усиления карантина

2020-11-30 11:42 5222

Вероятнее всего, в этом году новогодние и рождественские праздники в Украине пройдут в условиях строгих карантинных ограничений и запретов.

В Раде проговорились, что правительство планирует ввести жесткие карантинные ограничения в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции с 24 декабря по 15 января.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - ообщил нардепут из Слуги народа Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Вероятность введения локдауна в Украине в рамках борьбы с пандемией коронавируса оценивается в 90 процентов, ранее заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Напомним, в течение недели в правительстве страны все чаще поднимается тема локдауна. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране могут ввести карантин на период зимних праздников. Кроме того, о важности такого решения на Новый год и Рождество говорил глава МВД Украины Арсен Аваков и другие ТОП-чиновники.

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