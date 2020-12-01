Коронавирус Украина нуждается в трехнедельном локдауне, - глава МОЗ Максим Степанов

2020-12-01 13:16 133

Глава МОЗ Украины убежден, что страна нуждается в трехнедельном локдауне, и этому есть причины. Такое мнение Максим Степанов озвучил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Нам необходим локдаун, который нам нужен - нам нужен трехнедельный локдаун потому, что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет", - отметил министр.

При этом он заявил на важности сокращения заболеваемости к февралю, чтобы сбалансировать все показатели.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство не будет рекомендовать правительству продлить введенный в ноябре карантин выходного дня.

Напомним, из-за резкого увеличения числа больных Covid-19 правительство рассматривает различные варианты дальнейшего карантина, один из которых - локдаун. Вместе с тем несмотря на жесткие карантинные ограничения, объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу.

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