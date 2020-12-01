Украина Долги украинцев за услугиЖКХ превысили 50 млрд - за что мы не платим

2020-12-01 12:15 224

В октябре текущего года уровень задолженности украинцев за жилищно-коммунальные услуги превысил 50 млрд грн. Точные данные об уровне задолженности за каждый конкретный вид услуги ЖКХ представлена на сайте Госслужбы статистики Украины.



Как свидетельствуют данные Госстата, в октябре 2020 г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9,0 млрд.грн (81,2% начисленных за этот период сумм).

По состоянию на конец октября задолженность граждан по оплате за поставки и распределение природного газа составила 22,4 млрд за поставки тепловой энергии и горячей воды - 16,7 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд за поставки и распределение электрической энергии - 5,1 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд. грн. В общей сумме это 56,1 млрд грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976, в октябре 2020 г. с населением было заключено 4,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 36,3 млн.грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 24,0 млн грн.

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