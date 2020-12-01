Украина Долги украинцев за услугиЖКХ превысили 50 млрд - за что мы не платим

2020-12-01 12:15 224

В октябре текущего года уровень задолженности украинцев за жилищно-коммунальные услуги превысил 50 млрд грн. Точные данные об уровне задолженности за каждый конкретный вид услуги ЖКХ представлена на сайте Госслужбы статистики Украины.

Как свидетельствуют данные Госстата, в октябре 2020 г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9,0 млрд.грн (81,2% начисленных за этот период сумм).

По состоянию на конец октября задолженность граждан по оплате за поставки и распределение природного газа составила 22,4 млрд за поставки тепловой энергии и горячей воды - 16,7 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд за поставки и распределение электрической энергии - 5,1 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд. грн. В общей сумме это 56,1 млрд грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976, в октябре 2020 г. с населением было заключено 4,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 36,3 млн.грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 24,0 млн грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина нуждается в трехнедельном локдауне, - глава МОЗ Максим Степанов

2020-12-01 13:16 133

Снег и ветер в Украине: из-за непогоды остались без света почти 60 населенных пунктов

2020-12-01 11:10 308

Суточное число новых случаев Covid-19 опять растет - когда могут ввести локдаун

2020-12-01 10:39 252

В Киеве протестуют против карантина и кассовых аппаратов - пееркрыты центральные улицы

2020-12-01 10:14 357

Еще новости в разделе "Украина"

Долги украинцев за услугиЖКХ превысили 50 млрд - за что мы не платим

2020-12-01 12:15 224

Президент Зеленский в Соцсети призвал не меряться любовью к Родине в Соцсетях

2020-12-01 11:42 133

Снег и ветер в Украине: из-за непогоды остались без света почти 60 населенных пунктов

2020-12-01 11:10 308

В Киеве протестуют против карантина и кассовых аппаратов - пееркрыты центральные улицы

2020-12-01 10:14 357
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Долги украинцев за услугиЖКХ превысили 50 млрд - за что мы не платим 2020-12-01 12:15 224
Президент Зеленский в Соцсети призвал не меряться любовью к Родине в Соцсетях 2020-12-01 11:42 133
Снег и ветер в Украине: из-за непогоды остались без света почти 60 населенных пунктов 2020-12-01 11:10 308
В Киеве протестуют против карантина и кассовых аппаратов - пееркрыты центральные улицы 2020-12-01 10:14 357

Лента

14:45 Уже два крупных украинских города отказались вводить локдаун на новогодние праздники
14:12 Шахтер - Реал: история противостояния, прогноз поединка, готовность и положение команд в группе
13:44 Оплаченный Трампом пересчет голосов в штате Висконсин подтвердил победу Байдена
13:16 Украина нуждается в трехнедельном локдауне, - глава МОЗ Максим Степанов
12:40 В Киеве новый антирекорд - за сутки подтверждено 1799 новых случаев COVID-19
12:15 Долги украинцев за услугиЖКХ превысили 50 млрд - за что мы не платим
11:42 Президент Зеленский в Соцсети призвал не меряться любовью к Родине в Соцсетях
11:10 Снег и ветер в Украине: из-за непогоды остались без света почти 60 населенных пунктов
10:39 Суточное число новых случаев Covid-19 опять растет - когда могут ввести локдаун
10:14 В Киеве протестуют против карантина и кассовых аппаратов - пееркрыты центральные улицы