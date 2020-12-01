Украина Снег и ветер в Украине: из-за непогоды остались без света почти 60 населенных пунктов

2020-12-01 11:10 308

В Украине в результате ухудшения погодных условий обесточены 56 населенных пунктов в трех областях, сообщили в Госуслужбе по чрезвычайным ситуациям.

От непогоды больше всех пострадала Сумская область. Там без света остались 39 населенных пунктов.

"В ночь с 30 ноября на 1 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 56 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Сумская - 39, Одесская - 16 и Донецка - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что в центральных, южных и восточных областях ожидаются снег и сильный ветер. В западных и северных регионах местами пройдет мокрый снег. В Киеве осадков не прогнозируют.

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