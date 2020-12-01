Украина Синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом и какой будет погода на Новый год

2020-12-01 17:30 1288

 

В Украине первый месяц зимы порадует снегом, но ближе к Новому году прогнозируются дожди.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, 6 декабря ожидается снег с дождем, 9 и 11 декабря выпадет снег, а 15 и 17 декабря вновь стоит ожидать дождей.

Также снегопады прогнозируются 18, 19, 27 и 28 декабря, а вот в канун Нового года, 30 декабря, украинцев ждут дожди.

Горбань отметил, что существенно похолодает в Украине с 8 декабря - днем до 5 градусов с отметкой "минус", а в ночное время суток и вовсе до 9-11 градусов мороза.

С 14 декабря в стране вновь потеплеет, но 18 декабря ударят морозы. 21-22 декабря народный синоптик прогнозирует небольшое повышение температуры до минус 2-3 градусов, но к 26 декабря столбики термометров вновь упадут до 7 градусов мороза.

29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля.

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