Украина В Украине мужчины смогут брать декретный отпуск: Рада поддержала соответствующий закон

2020-12-01 18:30 63

 

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада Украины во время заседания приняла в первом чтении проект закона №3695, который позволяет мужчинам брать декретный отпуск по уходу за ребенком. Соответствующая информация была обнародована на сайте парламента.

Документ поддержали 301 народный депутат.

Данный закон предусматривает возможность предоставления одноразового оплачиваемого отпуска на 14 дней:

мужу, жена которого родила ребенка;
отцу ребенка, который не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но связан бытом, взаимными правами и обязанностями;
бабушке или дедушке, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком (если мать воспитывает ребенка одна).

Кроме того, согласно документу, отец сможет взять отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Для мужчин, имеющих многодетную семью или семью, в которой есть ребенок с инвалидностью, можно будет брать дополнительный отпуск по уходу за ребенком.

Помимо этого, мужчины, имеющие детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, смогут просить о сокращении продолжительности рабочего времени за свой счет.

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