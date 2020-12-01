Украина В Украине изменился прожиточный минимум

2020-12-01 21:00 217

В Украине с 1 декабря 2020 года изменился прожиточный минимум для граждан.

Об этом сообщает Хвиля.

Согласно статье 7 закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», прожиточный минимум увеличен до 2189 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум установлен на уровне: для детей до 6 лет - 1921 гривна (вместо 1859 гривен); для детей от 6 до 18 лет - 2395 гривен (вместо 2318 гривен); для трудоспособных лиц - 2270 гривен (вместо 2197 гривен); для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривен (вместо 1712 гривен).

Напомним, народный депутат от фракции «Голос», заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк заявил, что украинское государство остановило выплаты почти по всем незащищенным расходам. «Ну что??? «Имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства» согласно отчету Казначейства за сегодня почти 15 млрд грн !!!!!! На позапрошлой неделе эта цифра была 7 млрд, в прошлом уже 9. А сегодня 15 млрд !!!! Это антирекорд за долгое время. Простыми словами, государство остановило выплаты почти по всем незащищенным расходам. Еще надо доказательства?», – отметил Железняк в соцсети.

Как сообщала «Хвиля» со ссылкой на данные Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2020 года составили 11,0 млрд грн, что на 32,5% больше, чем в сентябре (8,3 млрд грн). Так, в октябре 2020 года населением страны было уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9 млрд грн, что составило 81,2% начисленных за этот период сумм. Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2020 года составила 56,1 млрд грн, что на 1,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее (54,3 млрд грн).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире