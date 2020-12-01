Украина В Украине изменился прожиточный минимум

2020-12-01 21:00 217

 

В Украине с 1 декабря 2020 года изменился прожиточный минимум для граждан.

Об этом сообщает Хвиля.

Согласно статье 7 закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», прожиточный минимум увеличен до 2189 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум установлен на уровне: для детей до 6 лет - 1921 гривна (вместо 1859 гривен); для детей от 6 до 18 лет - 2395 гривен (вместо 2318 гривен); для трудоспособных лиц - 2270 гривен (вместо 2197 гривен); для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривен (вместо 1712 гривен).

Напомним, народный депутат от фракции «Голос», заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк заявил, что украинское государство остановило выплаты почти по всем незащищенным расходам. «Ну что??? «Имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства» согласно отчету Казначейства за сегодня почти 15 млрд грн !!!!!! На позапрошлой неделе эта цифра была 7 млрд, в прошлом уже 9. А сегодня 15 млрд !!!! Это антирекорд за долгое время. Простыми словами, государство остановило выплаты почти по всем незащищенным расходам. Еще надо доказательства?», – отметил Железняк в соцсети.

Как сообщала «Хвиля» со ссылкой на данные Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2020 года составили 11,0 млрд грн, что на 32,5% больше, чем в сентябре (8,3 млрд грн). Так, в октябре 2020 года населением страны было уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9 млрд грн, что составило 81,2% начисленных за этот период сумм. Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2020 года составила 56,1 млрд грн, что на 1,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее (54,3 млрд грн).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

ЕС в годовом отчете жестко раскритиковал реформы в Украине

2020-12-01 19:00 161

В Украине мужчины смогут брать декретный отпуск: Рада поддержала соответствующий закон

2020-12-01 18:30 119

ПОЛНЫЙ СПИСОК На сколько с 1 декабря 2020 года повышены пенсии, социальные и трудовые выплаты

2020-12-01 15:46 15309

Туризм по время локдауна: власти Украины планируют не перекрывать международные рейсы

2020-12-01 15:14 112

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине изменился прожиточный минимум

2020-12-01 21:00 217

В Украине мужчины смогут брать декретный отпуск: Рада поддержала соответствующий закон

2020-12-01 18:30 119

Синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом и какой будет погода на Новый год

2020-12-01 17:30 2478

Всех поставят "на счетчик": "слуги" придумали, как выбивать долги за ЖКХ

2020-12-01 17:00 350
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине изменился прожиточный минимум 2020-12-01 21:00 217
В Украине мужчины смогут брать декретный отпуск: Рада поддержала соответствующий закон 2020-12-01 18:30 119
Синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом и какой будет погода на Новый год 2020-12-01 17:30 2478
Всех поставят "на счетчик": "слуги" придумали, как выбивать долги за ЖКХ 2020-12-01 17:00 350

Лента

22:00 Аваков жестко ответил на угрозы украинским венграм со стороны псевдопатриотов
21:30 Доллар нанес непоправимый "удар" по гривне, в НБУ сделали важное заявление: "В среднем за день..."
21:00 В Украине изменился прожиточный минимум
20:30 Стало известно о кризисе в "Ювентусе" перед матчем с "Динамо" в ЛЧ
20:00 Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в 2021 году
19:30 В Минздраве назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для групп риска
19:00 ЕС в годовом отчете жестко раскритиковал реформы в Украине
18:30 В Украине мужчины смогут брать декретный отпуск: Рада поддержала соответствующий закон
18:00 В СНБО рекомендуют американскую COVID-вакцину
17:30 Синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом и какой будет погода на Новый год