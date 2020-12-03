Украина Стало известно, сколько украинцев против введения локдауна на новогодние праздники

2020-12-03 11:14 147

Похоже, что власти все же удалось убедить большую часть населения в том, что карантин - это вынужденная необходимость, которая позволит избежать катастрофических последствий для общества.

Как показало исследование социологической группы "Рейтинг", поддержка введения "жесткого карантина" (локдауна) выросла с 36 до 42%.

Аналогично возросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса вследствие локдауна уменьшится. При этом 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого). 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 25% - против.

 "За последние две недели отношение украинцев к введению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок не изменилось. 60% поддерживают введение штрафов для заведений, которые работают вопреки карантину выходного дня, 37% - не поддерживают", - говорится в сообщении.

По данным социологического опроса, 55% готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной (40% - не готовы). В то же время если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше – 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае. Сторонников бесплатного вакцинирования от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного – среди молодежи и жителей Киева.

Также за последние две недели показатели напряженности несколько выросли. Более высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживает новости о коронавирусе. В целом новости о Covid-19 регулярно отслеживает 59% украинцев. 

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