Украина Вакцинация от Covid-19: две трети украинцев не готовы оплатить спасительный препарат

2020-12-02 15:12 56

Заплатить за вакцину против коронавируса готовы 35% украинцев, в то же время 57% не согласны вакцинироваться за деньги.

Как показал свежий опрос Соцгруппы Рейтинг, 55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не хотят бесплатно вакцинироваться 40% респондентов.

Ожидаемо сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного - среди молодежи и жителей Киева.

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире