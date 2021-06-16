Украина Под Киевом раскрыли схему нелегальной торговли вакциной от коронавируса

2021-06-16 10:22

В Киевской области служебные лица одного из психоневрологических интернатов организовали незаконную продажу вакцины от коронавируса, предназначенной для незащищенных слоев населения.

"Служебные лица одного из психоневрологических интернатов, получив в рамках механизма COVAX вакцину для незащищенных слоев населения, вместо прививки пациентов интерната продавали указанную вакцину сторонним лицам за деньги. В общем правоохранителями было зафиксировано 14 случаев получения такой неправомерной выгоды", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

На данный момент проведено ряд обысков, в том числе в интернате и в административных помещениях объединенной территориальной громады. Изъяты медицинская и другая документация.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.