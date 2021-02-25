Украина Поставщик отказался назвать цену индийской вакцины CoviShield, закупленной на бюджетные деньги

2021-02-25 12:16

В британской компании Crown Agents отказались назвать цену вакцины CoviShield, которая ранее прибыла в страну и уже распространяется по регионам, сообщает strana.ua.

Это произошло на пресс-конференции Минздрава в Киеве.

"Мы находимся под договором о неразглашении, поэтому, к сожалению, я не могу озвучивать цены, поскольку это часть наших переговоров с поставщиком. При этом, я могу подчеркнуть, что она отвечает задекларированной разработчиком цене", - заявила Татьяна Коротченко, глава офиса Crown Agents в Украине.

По мнению экспертов, в данном случае как минимум странно слышать о договоре о неразглашении. Поставки вакцины в страну являются не бизнес-проектом какой-то коммерческой структуры, а фактически выполнением заказа правительства. К тому же на эти цели тратятся колоссальные деньги украинких налогоплательщиков.

При этом Коротченко и главный санврач Виктор Ляшко поблагодарили британское посольство в Украине за содействие в поставках индийской вакцины.

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Поставщик отказался назвать цену индийской вакцины CoviShield, закупленной на бюджетные деньги 2021-02-25 12:16