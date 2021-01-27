Коронавирус Кличко впервые назвал точные сроки, когда киевляне получат вакцину от коронавируса

2021-01-27 11:16 77

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что активно работает над тем, чтобы столица получила вакцину против коронавируса уже в ближайшие недели. 

"Мы используем все связи, которые сегодня существуют, общаемся с европейскими, американскими компаниями, которые в мире известны, для того, чтобы в ближайшие недели получить вакцину от поставщиков", - заявил киевский мэр в эфире ТВ.

Киевсовет сможет принять на сессии соответствующее решение, чтобы закупить препарат. Речь идет об 1 млн доз. В расчете по две дозы на человека, вакциной могут быть обеспечены полмиллиона людей.

Также Кличко отметил, что инфраструктура столицы для проведения вакцинации уже готова. В первую очередь прививки будут делать работникам медицинской и образовательной сфер, людям пожилого возраста.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, не пропусти бесплатную вакцинацию от коронавируса

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac - что показали клинические испытания препарата

2021-01-25 08:39 602

РФ подала заявку на регистрацию своей вакцины Спутник V в Евросоюзе.

2021-01-21 09:12 105

Страны Евросоюза получили первые партии вакцины Moderna, которую намного легче хранить

2021-01-13 08:38 175

Израиль одобрил применение вакцины американской компании Moderna

2021-01-05 12:41 224

Еще новости в разделе "Коронавирус"

фото В Турции создан назальный спрей, уничтожающий коронавирус за одну минуту

2021-01-27 13:12 49

Кличко впервые назвал точные сроки, когда киевляне получат вакцину от коронавируса

2021-01-27 11:16 77

Где с 27 января начнут действовать штрафы в $250 для нарушителей карантина

2021-01-27 10:14 196

Число новых случаев COVID-19 начало быстро увеличиваться, две трети случаев - тяжелые

2021-01-27 09:37 189
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

фото В Турции создан назальный спрей, уничтожающий коронавирус за одну минуту 2021-01-27 13:12 49
Кличко впервые назвал точные сроки, когда киевляне получат вакцину от коронавируса 2021-01-27 11:16 77
Где с 27 января начнут действовать штрафы в $250 для нарушителей карантина 2021-01-27 10:14 196
Число новых случаев COVID-19 начало быстро увеличиваться, две трети случаев - тяжелые 2021-01-27 09:37 189