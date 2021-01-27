Коронавирус Кличко впервые назвал точные сроки, когда киевляне получат вакцину от коронавируса

2021-01-27 11:16 77

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что активно работает над тем, чтобы столица получила вакцину против коронавируса уже в ближайшие недели.

"Мы используем все связи, которые сегодня существуют, общаемся с европейскими, американскими компаниями, которые в мире известны, для того, чтобы в ближайшие недели получить вакцину от поставщиков", - заявил киевский мэр в эфире ТВ.

Киевсовет сможет принять на сессии соответствующее решение, чтобы закупить препарат. Речь идет об 1 млн доз. В расчете по две дозы на человека, вакциной могут быть обеспечены полмиллиона людей.

Также Кличко отметил, что инфраструктура столицы для проведения вакцинации уже готова. В первую очередь прививки будут делать работникам медицинской и образовательной сфер, людям пожилого возраста.

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