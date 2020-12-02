Украина Налог на дистанционную работу: деньги будут собирать с сиделок и маникюрш

2020-12-02 20:00 616

Президент добрался до фрилансеров и работы на дому

Если вы оказываете услуги дистанционно и не платите налоги, то вам нужно напрячься. Украинские налоговики пытаются наполнить казну любой ценой, что уже ощутили на себе физические лица - предприниматели (ФОП). Вскоре фискалы могут добраться до репетиторов, мастеров маникюра и сиделок.

Журналоисты разобрались, зачем президент вводит понятие о "дистанционной работе" и как это отразится на жизни украинцев.

Как наполняют бюджет

Украинские налоговики в ноябре продемонстрировали неплохие результаты, если верить их отчетности. По данным Госказначейства, доходы бюджета в ноябре 2020 года на 9,3% превысили плановый показатель и на 15,2% - уровень этого же периода в прошлом году.

Не в последнюю очередь такие результаты удалось получить благодаря мобилизации налоговиков, у которых потребовали собирать деньги в казну любой ценой. Источники Vesti.ua из оппозиционных партий уверяют, что особое внимание власть уделила малому бизнесу.

"У президента считают, что ФОПы скрывают от страны миллиарды, что их нужно "доить". Налоговики штурмуют предпринимателей, придумывают санкции, выискивают любой повод для того, чтобы получить дополнительные деньги в казну", - говорит источник.

Одним из тревожных звоночков предприниматели считают недавнее заявление в парламенте главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой. Она выступила против выплаты ФОПам, которые не платят налоги. По ее мнению, ФОПы редко за год перечисляют в казну даже 8 тыс. грн.

"Заявление Третьяковой - это видение проблемы ФОПов властью. ФОПов считают "буржуями", которые не платят налоги. Третьякова просто озвучила то, что стесняется сказать Зеленский", - уверяет источник.

На чрезмерное рвение налоговиков жалуются предприниматели в сфере IТ. Один из ФОПов утверждает, что у него пытаются изъять дополнительные деньги в бюджет.

"Налоговая пытается "развести" на дополнительные 10 тыс. грн по единому налогу. Уверяют, что я не доплатил за первое полугодие, сделали даже табличку. Но я физически не могу больше показать по первому полугодию. Сразу предложили мне подать уточненку, а как ее подать, если у меня по банковской выписке все бьется четко. Теперь мне надо писать им отписку, носить бумажки. Проблема на ровном месте", - говорит предприниматель.

Возьмутся за бизнес на дому

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №4439, который должен ввести понятие "дистанционная услуга". Оно вводится в Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

В проекте предусматривается применение регистраторов расчетных операций при предоставлении дистанционных услуг, если за них рассчитываются при помощи банковских систем.

"Дистанционная услуга - деятельность исполнителя по предоставлению потребителю определенного материального или нематериального блага, определенного договором, заключенным с помощью средств дистанционной связи, осуществляется по индивидуальному заказу потребителя для удовлетворения его личных потребностей", - указано в документе.

Видимо, таким образом украинские фискалы хотят сгруппировать "домашних" бизнесменов, которые работают на дому и, как правило, "в тени". Это, к примеру, торговля онлайн, продажа через интернет продукции собственного производства, услуги в сфере здоровья и ухода за собой. Всем таким предпринимателям дан сигнал о том, что на них обратил внимание сам президент, который очень хочет наполнить казну.

Адвокат Яна Фатеева говорит, что под дистанционной работой понимается выполнение работы работником вне помещения работодателя: дома или в любом другом месте по выбору работника. "На дистанционных работников не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, они самостоятельно распределяют свое рабочее время, они самостоятельно обеспечивают себе безопасные условия труда на своем рабочем месте", - говорит Фатеева.

Надомная работа отличается наличием закрепленной зоны и технических средств. Эти нововведения должны в будущем также рассмотреть Госслужба по вопросам труда.

Эксперт в сфере экономики Алексей Кущ в комментарии Vesti.ua рассказал, что это обновление законодательной базы, которого требует время.

"Это отражает изменившийся экономический мир. Пока что это лишь отражение реалий. Власти начали с введения новых понятий в законодательство", - говорит Кущ.

Другие опрошенные Vesti.ua эксперты пока что не в курсе, для чего именно вводится понятие дистанционная услуга. Молчат также депутаты из профильного комитета. Дело в том, что пока что есть лишь два абзаца об этом новшестве, но нет никаких других актов, которые бы регламентировали "дистанционные услуги". Это позволит налоговикам трактовать это понятие так, как им угодно, создавая множество коррупционных рисков.

Если учесть, что налоговикам дана команда собирать налоги со всего, что можно, то напрашивается следующий вывод: в ближайшем будущем "дистанционные услуги" должны регулярно приносить деньги в казну.

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