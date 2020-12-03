Украина С 1 января в Украине отменят соцпенсии: какие есть способы накопить себе на старость

2020-12-03 19:00 798

Эксперты дали несколько советов украинцам, которые заранее хотят накопить деньги себе на пенсию, ведь пенсионеры в Украине - самый незащищенный слой населения.

Об этом сообщает "Финансы24".

Средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 октября 2020 составила 3410 гривен. А средняя зарплата в сентябре 2020 года составляла почти 12 000 гривен, таким образом согласно Конвенции МОТ, средняя пенсия должна составлять 4,8 тысячи гривен, что не много в современных реалиях.

Для того, чтобы понять какая сумма нужна для безбедной старости, в первую очередь, нужно определить месячную сумму, какую хочет получать человек. Например, это 500 долларов (около 14000 гривен) в месяц.

Согласно официальным данным среднее количество лет, которые люди проживают после выхода на пенсию - 10 лет. В таком случае, вам потребуется 60 тыс. долларов. Но неизвестно сколько лет проживет человек, допустим 20. В этом случае вам потребуется 120 тысяч долларов.

В Украине традиционо используют для накопления банковский депозит. Но даже при условии фиксированной годовой ставки, человек за 10 лет такого накопления потеряет часть своей суммы, а не накопит. Это происходит, в первую очередь, за счет инфляции. В частности, официальная инфляция в Украине в 2020 году составляет около 2%, а в течение последних 20 лет средний уровень инфляции составил 11,9%. Второй причиной считают курс доллара, с каждым годом он меняется.

Можно откладывать в долларах, но их ставка в разы меньшая, чем у гривневых вложений, и на накопление достаточной суммы средств придется потратить больше времени.

Эксперты считают хорошим вариантом накопления - инвестиции в финансовый рынок, ведь историческая доходность американского фондового рынка составляет около 11% годовых.

Таким образом, если вложить деньги в акции американских компаний, то можно накопить себе на старость.

Однако это будет именно долларовая доходность. Если курс гривни продолжит снижаться теми же темпами, что и с 2000 по 2020 год, ваша прибыль в гривнах будет в 5 раз больше. Но этот способ требует соответствующих навыков, а не хаотичного вложения.

Напомним, что до конца текущего года те 60-летние украинцы, которые не заработали необходимый стаж для получения пенсии, могут получить специальную социальную выплату. Однако со следующего года такие соцпенсии назначать не будут.

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