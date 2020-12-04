Какие маски нужно носить, а какие могут только навредить - рекомендации ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок и других средств для профилактики распространения COVID-19.
Как указано в сообщении на странице Facebook ВОЗ в Украине, тканевые (немедицинские) маски рекомендуется носить:
Медицинские маски рекомендуется носить:
ВОЗ не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, ведь маска может мешать комфортному дыханию. При этом стоит соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и хорошо проветривать помещение. Кроме того, ВОЗ не рекомендует использование масок с клапанами, ведь клапан выдоха может пропускать воздух, таким образом происходит распространение вируса.
Кроме ношения масок, важно соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платок, хорошо проветривать помещение. Важно тщательно мыть руки до и после использования маски, а также правильно ее надевать, носить, снимать и стирать (если она тканевая) или выбрасывать (если маска медицинская).
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