Украина Киев официально обратился к ОБСЕ из-за мощных артобстрелов на Донбассе

2020-12-04 16:33 392

Украинская делегация в ТКГ сегодня направила письмо Наблюдательной миссии ОБСЕ, в котором сообщила о том, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы с использованием тяжелой артиллерии и миномета. 

"4 декабря в районе Водяного (Мариуполь) зафиксировано грубое нарушение противником режима прекращения огня", - сообщает пресс-служба делегации Украины в ТКГ.

 

Как сообщается, обстрелы осуществлялись сепаратистами с использованием артиллерии 122 мм (13 снарядов) и миномета 120 мм (6 мин).

Напомним, за минувшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применяя минометы 120-го калибра, автоматические и противотанковые гранатометы, мины ПОМ-2, а также стрелковое оружие.

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