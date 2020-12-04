Украина В Украине сегодня есть 4 тысячи аппаратов ИВЛ, но используется лишь каждый десятый

2020-12-04 14:46 84

Минздрав Украины в ноябре распределил между областями 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, закупленных за счет Фонда борьбы с Covid-19.

Согласно информации МОЗ, на сегодня в Украине в наличии есть 4000 аппаратов искусственной вентиляции легких, лишь 10% из которых сейчас используются.

Из новых апапратов больше всего выделили для Киева, Харьковской и Днепропетровской областей – по семь штук. В общей сложности Минздрав планировал закупить более 840 аппаратов ИВЛ, но впоследствии выяснилось, что такой необходимости нет, и остановились лишь на 200. Первую партию в 100 штук приобрели в сентябре и распределили по запросам регионов.

Как сообщает "Слово и дело", на сегодня наиболее обеспеченными аппаратами ИВЛ являюся больницы Харьковской и Запорожской областей. В Харьковскую область вскоре отправят еще 7 аппаратов, и в общей сложности их количество в больницах и медучреждениях региона составит 829 штук. В Запорожской области добавились 4 аппарата к общему количеству в 621 штуку.

Также в Днепропетровской области в этом году закупили 82 аппарата, и еще 7 добавились после распределения. Волынская область получит 2 новых аппарата ИВЛ. Львовская область имеет 477 аппаратов ИВЛ. В этом году приобрели 43 штуки, из которых 25 – за счет бюджета, и 18 получили за счет благотворителей. Больницы Полтавской области имеют всего 434 аппарата ИВЛ. В 2020 году приобретены 102 штуки, из которых 59 купили за счет бюджета, и 43 – передали на баланс больниц меценаты. В Житомирской области сообщили, что всего в распоряжении 279 аппаратов ИВЛ. В Закарпатской области 98 аппаратов ИВЛ, из которых 27 были получены в 2020 году.

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