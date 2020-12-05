Украина Новые платежки за воду и тепло, украинцам кардинально изменили условия по коммуналке: «Три платежа…»

2020-12-05 11:00 343

 

Депутаты из Верховной Рады проголосовали за изменение платежек граждан, они теперь станут более «понятными»

Об этом говорится в проекте законопроекта №2458, который опубликован на сайте Министерства развития громад и территорий.

Так, документ, который Верховная Рада приняла во втором чтении, предусматривает, что платежки станут более «понятными». К примеру, сейчас плата за доставку тепловой энергии и горячей воды может состоять из девяти платежей. За каждый из них берут комиссию за обслуживание. Новый же лимит для публичного договора предусматривает три платежа.

За тепло: плата за услуги по снабжению тепловой энергии; плата за услугу по снабжению горячей водой; плата за абонентское обслуживание.

За воду: плата за услуги по централизованному водоснабжению; плата за услуги по централизованному водоотведению и абонплата.

Кроме того, упрощается порядок заключения договоров в сфере коммунальных услуг. Это уменьшит финансовые затраты и сэкономит время как исполнителю, так и потребителю.

Также завершается процесс обеспечения домов счетчиками тепла и воды. Несмотря на то, что закон требует 100% учета коммунальных услуг, счетчики есть лишь у 81,7% жителей (тепловой энергии). А воды – у 75,6%. Согласно тексту документа, у людей есть время до первого августа 2022 года. После этого людей будут начинать штрафовать.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Степанов рассказал о новых бесплатных тестах

2020-12-05 14:00 154

В ЕС продлили режим чрезвычайного положения - жесткие ограничения будут действовать до...

2020-12-03 08:39 161

Тарифы на воду изменятся, каким регионам Украины не повезет: "Уже со следующего месяца..."

2020-12-02 20:30 798

Новые тарифы на коммуналку объявлены, сколько придется заплатить в декабре: "Снизили цену до..."

2020-11-26 20:00 10647

Еще новости в разделе "Украина"

Переход на украинский в сфере обслуживания: что это значит для украинцев

2020-12-05 12:30 189

Украинцы начали получать повышенные пенсии. Кому и на сколько подняли выплаты

2020-12-05 11:30 15351

Новые платежки за воду и тепло, украинцам кардинально изменили условия по коммуналке: «Три платежа…»

2020-12-05 11:00 343

КАРТА Солнечные дни и по-зимнему морозные ночи - прогноз погоды на выходные

2020-12-04 20:34 231
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Переход на украинский в сфере обслуживания: что это значит для украинцев 2020-12-05 12:30 189
Украинцы начали получать повышенные пенсии. Кому и на сколько подняли выплаты 2020-12-05 11:30 15351
Новые платежки за воду и тепло, украинцам кардинально изменили условия по коммуналке: «Три платежа…» 2020-12-05 11:00 343
КАРТА Солнечные дни и по-зимнему морозные ночи - прогноз погоды на выходные 2020-12-04 20:34 231

Лента

15:00 Украинцы могут претендовать на карантинные 8 тысяч гривен. Кто получит деньги
14:30 Заставить мы не можем: украинский врач пояснила, что делать с противниками вакцинации от Covid-19
14:00 Степанов рассказал о новых бесплатных тестах
13:30 В Минздраве рассказали, кого вакцинируют в первую очередь
13:00 Украинцам за самоизоляцию положены выплаты: кому и сколько
12:30 Переход на украинский в сфере обслуживания: что это значит для украинцев
12:00 Украинцев предупредили о COVID-мошенничестве
11:30 Украинцы начали получать повышенные пенсии. Кому и на сколько подняли выплаты
11:00 Новые платежки за воду и тепло, украинцам кардинально изменили условия по коммуналке: «Три платежа…»
10:30 Жесткий карантин в Украине: власти пояснили, что не будет работать в январе