Украина В Украине ударят морозы до -14, пойдет снег: синоптики дали прогноз на начало недели

2020-12-06 11:00 287

В понедельник, 7 декабря, в Украине дневная и ночная температура воздуха начнет опускаться, в ряде областей ударят серьезные морозы, 8 декабря будет еще холоднее.

Об этом "Апострофу" заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, морозы до 5 градусов днем, ночью до 9-11 градусов с отметкой минус будут держаться до середины декабря, а вот с 14 декабря в стране вновь потеплеет до 1-6 градусов тепла.

В Укргидрометцентре уточнили, что 7 декабря холоднее всего будет на востоке страны - там ночью ожидается -12-14 градусов мороза.

8 декабря сохранится такая же синоптическая картина, но часть страны начнет засыпать снегом.

9 декабря немного потеплеет, осадков не ожидается.

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