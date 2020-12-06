В Украине взлетят тарифы на воду: цены
2020-12-06 14:00 798
С 2021 года во всех украинских городах планируют повысить тарифы на холодную воду.
Последний раз их пересматривали в феврале этого года.
При этом цена будет зависить от области или от конкретного города, но, в общем, она может вырасти примерно на 20%.
Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 20 ноября обнародовала проект тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году.
Следует отметить, что это еще не окончательные тарифы, но вполне вероятно, что именно их вместе с НДС украинцы увидят в платежках в следующем месяце.
Журналисты 24 канала решили подсчитать, какие, в итоге, будут тарифы в областных центрах Украины.
Итоговая сумма за 1 кубометр водоснабжения и водоотвода с учетом НДС:
- Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 44,88 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 24,05 / водоотведение – 20,83)
- Водоканал в Ужгороде: 37,78 гривны (24,66/13,12)
- Полтававодоканал: 32,1 гривны (15,5/6,6)
- Николаевводоканал: 31,95 гривны (16,61/15,34)
- Житомирводоканал: 29,87 гривны (14,09/15,78)
- Инфоксводоканал (Одесса): 29,52 гривны (16,08/13,44)
- Херсонский водоканал: 28,99 гривны (14,94/14,05)
- Ровнооблводоканал: 28,21 гривны (14,57/13,64).
- Черниговводоканал: 27,85 гривны (13,94/13,91)
- Харьковводоканал: 26,33 гривны (17,08/9,25)
- Сумской мисьководоканал: 26 гривен (12,74/13,26)
- Черкассыводоканал: 25,6 гривны (13,91/11,69)
- Ивано-Франковскводоэкотехпром: 25,5 гривны (11,5/14)
- Хмельницкводоканал: 25,15 гривны (12,89/12,26)
- Киевводоканал: 24,99 гривны (13,16/11,83)
- Днепроводоканал: 24,86 гривны (14,71/10,15)
- Луцкводоканал: 24,14 гривны (10,52/13,62)
- Запорожский водоканал: 23,93 гривны (15,17/8,76)
- Винницаоблводоканал: 23,28 гривны (14,94/8,34)
- Черновцыводоканал: 22,68 гривны (14,14/8,54)
- Львовводоканал: 22,58 гривны (15,36/7,22).
При этом, в проекте решения НКРЭКУ не указан тариф для Тернополя, но на сайте Тернопольводоканала в конце мая этого года предлагался тариф 34,82 гривны за кубометр.
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