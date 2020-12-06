Украина В Украине взлетят тарифы на воду: цены

2020-12-06 14:00 798

 

С 2021 года во всех украинских городах планируют повысить тарифы на холодную воду.

Последний раз их пересматривали в феврале этого года.

При этом цена будет зависить от области или от конкретного города, но, в общем, она может вырасти примерно на 20%.

Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 20 ноября обнародовала проект тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году.

Следует отметить, что это еще не окончательные тарифы, но вполне вероятно, что именно их вместе с НДС украинцы увидят в платежках в следующем месяце.

Журналисты 24 канала решили подсчитать, какие, в итоге, будут тарифы в областных центрах Украины.

Итоговая сумма за 1 кубометр водоснабжения и водоотвода с учетом НДС:

  • Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 44,88 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 24,05 / водоотведение – 20,83)
  • Водоканал в Ужгороде: 37,78 гривны (24,66/13,12)
  • Полтававодоканал: 32,1 гривны (15,5/6,6)
  • Николаевводоканал: 31,95 гривны (16,61/15,34)
  • Житомирводоканал: 29,87 гривны (14,09/15,78)
  • Инфоксводоканал (Одесса): 29,52 гривны (16,08/13,44)
  • Херсонский водоканал: 28,99 гривны (14,94/14,05)
  • Ровнооблводоканал: 28,21 гривны (14,57/13,64).
  • Черниговводоканал: 27,85 гривны (13,94/13,91)
  • Харьковводоканал: 26,33 гривны (17,08/9,25)
  • Сумской мисьководоканал: 26 гривен (12,74/13,26)
  • Черкассыводоканал: 25,6 гривны (13,91/11,69)
  • Ивано-Франковскводоэкотехпром: 25,5 гривны (11,5/14)
  • Хмельницкводоканал: 25,15 гривны (12,89/12,26)
  • Киевводоканал: 24,99 гривны (13,16/11,83)
  • Днепроводоканал: 24,86 гривны (14,71/10,15)
  • Луцкводоканал: 24,14 гривны (10,52/13,62)
  • Запорожский водоканал: 23,93 гривны (15,17/8,76)
  • Винницаоблводоканал: 23,28 гривны (14,94/8,34)
  • Черновцыводоканал: 22,68 гривны (14,14/8,54)
  • Львовводоканал: 22,58 гривны (15,36/7,22).

При этом, в проекте решения НКРЭКУ не указан тариф для Тернополя, но на сайте Тернопольводоканала в конце мая этого года предлагался тариф 34,82 гривны за кубометр.

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