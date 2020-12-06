Коронавирус Обещанных "карантинных" денег на всех не хватит, всплыл важный нюанс: "8 тысяч гривен не смогут получить..."

2020-12-06 14:30 84

Часть украинцев уже с сегодняшнего дня может претендовать на "карантинные" выплаты

Размер выплат составляет 8 тысяч гривен, для этого из бюджета решили выделить более 10 млрд гривен. Об этом говорится в законе №4430, который был принят Верховной Радой и вступил в силу.

Точных требований к тем, кто может получить выплаты нет. То есть вне зависимости от суммы уплаченного налога выплату могут получить даже те, кто заплатил лишь несколько тысяч гривен. Но обещанных "карантинных" денег на всех не хватит.

При этом есть перечень украинцев, которые не могут рассчитывать на выплату из-за нескольких нюансов. Так, без денежной помощи останутся сотрудники, если после 31 октября вид деятельности их предприятия поменяли на такой, который не может работать в период локдауна, а также те, кто работает по совместительству или получает среднюю зарплату выше 30 000 гривен.

В то же самое время, не смогут получить 8 тысяч гривен и те украинские предприниматели, которые: официально работают меньше трех месяцев; платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев; после 31 октября поменяли вид деятельности; которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями; которые прекратили свою деятельность.

Чтобы получить деньги нужно заполнить заявление в электронной форме при помощи Единого государственного портала электронных услуг. В форме заявление нужно ввести такие личные данные: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, ИНН, адрес места жительства, а также банковский счет для выплаты единовременной материальной помощи.

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