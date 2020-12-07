Украина Запущен первый прямой авиарейс из Киева в столицу Северной Македонии

2020-12-07 13:44 63

В минувший уикенд был осуществлен  первый прямой рейс из Украины в столицу Северной Македонии. 

"Мы расширяем свободу путешествий для украинцев. Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев-Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, а и украинского-македонских контактов", -  заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД в Facebook.

В свою очередь, посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк приветствовала позитивную тенденцию развития двустороннего экономического сотрудничества.

"Несмотря на сложный год, связанный с пандемией COVID-19, уже за 9 месяцев 2020 выходим на показатели больше, чем за весь 2019 год. В 2020 году ожидаем самый высокий показатель украинского-македонского товарооборота за последние 8 лет", - отметила дипломат.

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