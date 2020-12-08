Курьезы Трамп задумал устроить политический перформанс в день инаугурации Джо Байдена

2020-12-08 10:43 70

Пока еще действующий американский лидер Дональд Трамп хочет провести массовый митинг во Флориде в день инаугурации Джо Байдена 20 января.

Как сообщает Ахіоѕ со ссылкой на анонимные источникив окружении Трампа, он планирует покинуть Белый дом на вертолете, а затем пересесть на самолет и отправиться во Флориду. Уже там он намерен провести митинг, на котором может огласить о своем намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

В Белом доме такие намерения президента США пока не комментируют.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Джо Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа, набрав 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Но Трамп отказывается признать результаты голосования, настаивая на массовых фальсификациях.

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