Украина Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что заразился новым коронавирусом

2020-12-07 13:16 231

Мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 7 декабря.

По словам Садового, накануне он почувствовал слабость и першение в горле, а уже сегодня получил положительный тест на COVID-19. Мэр добавил, что температуры нет, поэтому он продолжает работать, но в дистанционном режиме.

Напомним, Андрей Садовый стал одним из немногих мэров Украины, которые открыто выступили против новогоднего жесткого карантина.

Ранее он заявил, что ситуация с COVID-19 в городе пока остается стабильной и на Рождество в Львов хотят приехать многочисленные туристы, а потому никакие запреты действовать не будут.

"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится количества людей, заболевших и по койкомест. Мы имеем около 49% коек занятых в наших городских коммунальных больницах", - уверял Садовый, настаивая на том, что от локдауна будет больше потерь, чем пользы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире