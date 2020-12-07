Украина Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что заразился новым коронавирусом

2020-12-07 13:16 231

Мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 7 декабря.

По словам Садового, накануне он почувствовал слабость и першение в горле, а уже сегодня получил положительный тест на COVID-19. Мэр добавил, что температуры нет, поэтому он продолжает работать, но в дистанционном режиме.

Напомним, Андрей Садовый стал одним из немногих мэров Украины, которые открыто выступили против новогоднего жесткого карантина.

Ранее он заявил, что ситуация с COVID-19 в городе пока остается стабильной и на Рождество в Львов хотят приехать многочисленные туристы, а потому никакие запреты действовать не будут. 

"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится количества людей, заболевших и по койкомест. Мы имеем около 49% коек занятых в наших городских коммунальных больницах", - уверял Садовый, настаивая на том, что от локдауна будет больше потерь, чем пользы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заболел Covid-19

2020-11-23 21:30 476

Вспышка коронавируса в Европарламенте: заболели сотни депутатов

2020-11-12 21:00 252

Садовый против Синютки: назначена дата второго тура выборов мэра Львова

2020-11-02 09:12 759

В Киеве COVID-19 заболели еще почти 700 человек

2020-11-01 10:00 1040

Еще новости в разделе "Украина"

Запущен первый прямой авиарейс из Киева в столицу Северной Македонии

2020-12-07 13:44 63

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что заразился новым коронавирусом

2020-12-07 13:16 231

Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе

2020-12-07 12:43 119

КАРТА Мороз и солнце: сегодня осадки прекратятся, но столбики термометров резко опустятся

2020-12-07 12:15 133
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Запущен первый прямой авиарейс из Киева в столицу Северной Македонии 2020-12-07 13:44 63
Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что заразился новым коронавирусом 2020-12-07 13:16 231
Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе 2020-12-07 12:43 119
КАРТА Мороз и солнце: сегодня осадки прекратятся, но столбики термометров резко опустятся 2020-12-07 12:15 133

Лента

15:14 Глава МИД пояснил, почему официальному Киеву опасно портить отношения с Венгрией
14:45 Когда страны Евросоюза могут открыть границы для украинцев - прогноз МИД
14:12 В США готовят новый пакет санкций против Китая - кто попал в "черный" список
13:44 Запущен первый прямой авиарейс из Киева в столицу Северной Македонии
13:16 Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что заразился новым коронавирусом
фото 13:10 Правоохранители задержали на крупной взятке одного из прокуроров Ровенщины
12:43 Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе
КАРТА 12:15 Мороз и солнце: сегодня осадки прекратятся, но столбики термометров резко опустятся
11:42 В МОЗ заявили, что карантин выходного дня сработал - есть первые реальные результаты
11:10 Сотням россиян в аэропорту Нью-Йорка устроили тщательный досмотр с собаками