Коронавирус В Украине зафиксировано 27,8 тыс. новых случаев COVID-19, заболели тысячи детей

2022-02-06 12:00

В Украине за минувшие сутки, 5 февраля, подтвердили 27 851 новый случай заражения коронавирусом. Среди инфицированных 2597 – это дети, а 431 заболевший – это медработники. Стало известно, что умерло за день 109 пациентов, а побороть COVID-19 смогло 6089 человек.

Вместе с тем за сутки в больницы страны были госпитализированы 4219 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Протестировали за день на COVID-19 118 699 украинцев.

Всего по состоянию на утро воскресенья, 6 февраля, в Украине уже подтверждено 4 284 059 случаев заражения коронавирусом. Из них 101 277 оказались летальными, а победить болезнь смогло 3 676 068 пациентов.

Вакцинация от коронавируса

За сутки в Украине сделали 34 305 прививок от COVID-19. Первой дозой иммунизировали 10 182 людей, второй – 14 188, дополнительной – 206, а бустерной – 9729.

Всего с начала вакцинальной кампании в стране сделали уже 30 699 982 укола. Одной дозой иммунизировали 15 452 739 украинцев, двумя – 14 772 538, дополнительной – 20 246, а бустерной – 454 459.

В мире количество случаев коронавируса уже преодолело отметку в 394 миллиона. За за день прибавилось 2 226 645 пациентов с COVID-19, больше всего новых инфицированных во Франции (+214 542), России (+177 282) и Германии (+166 620).