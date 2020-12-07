Коронавирус видео Степанов снова заговорил о «карантине выходного дня»

2020-12-07 18:30 182

Министр отметил, что карантинные ограничения все же дали позитивный результат

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов снова выступил в защиту «карантина выходного дня».

Как отметил он во время брифинга, введение «карантина выходного дня» впервые с августа снизило количество заражений: за 7 дней с 96 тысяч новых больных показатель снизился до 89 тысяч.

Кроме того, после введения «карантина выходного дня» на 1,5 тыс. снизилось число госпитализаций

Такие показатели, подчеркнул Степанов, такие показатели дают право говорить о сохранении 100 жизней украинцев.

«Кто бы что не говорил, но карантин выходного дня сработал», - отметил Степанов.

Министр отметил, что снизить заболеваемость на 20%, как планировалось при введении «карантина выходного дня», не удалось, но все же появилась позитивная динамика.

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