Украина В Украине готовят новые штрафы для водителей - под "удар" попадут многие

2020-12-07 20:30 784

 

В Украине с помощью камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД готовятся штрафовать водителей, которые объезжают пробки по полосе общественного транспорта - в Киеве начала работу первая такая камера.

Об этом сообщает "Авто24".

По данным издания, пока камера работает в тестовом режиме, а это значит, что нарушителей еще не штрафуют. После того, как будет проверена ее функциональность, водителей ждут новые "письма счастья", штраф за нарушение - 510 грн.

"Теперь водители не будут объезжать пробки по полосе общественного транспорта", - прокомментировал запуск системы Глава Государственного агентства инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") Кирилл Хомяков.

Он отметил, что только в столице за день происходит около тысячи таких нарушений.

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