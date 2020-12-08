Украина В регионах начали повышать тарифы на отопление

2020-12-08 18:00 147

Теплоэнерго начали с декабря повышать стоимость услуг согласно решению регулятора, которое объясняют ростом цен на газ.

В регионах Украины начали резко повышать тарифы на отопление. В частности, в Николаеве местное облтеплоэнерго подняло цены на 35%, а в Одессе - на 23%.

Тарифы повышают согласно решению Нацкомиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 30 ноября.

Согласно ему, Николаевоблтеплоэнерго с 1 декабря повышает тарифы до 1 999,08 грн/Гкал с НДС.

Как отмечается, корректировка тарифов осуществлено в связи с изменением цен на газ на 35%. В Нафтогазе поясняют, что стоимость газа и отопления в Украине привязана к европейским хабам.

Кроме того, произошел рост стоимости услуг по распределению природного газа Николаевгаза с 1,308 грн/куб.м с НДС до 1,464 грн/куб.м с НДС, то есть на 11,92%.

В Одессе тарифы на отопление увеличили на 23%, или на 282,71 гривны/Гкал (без НДС) до 1 511,62 гривны/Гкал.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что не будут менять цену на газ для населения в декабре, оставив ее на ноябрьском уровне.

При этом с июля Нафтогаз повысил цены на газ почти втрое - с 2,142 грн/куб. м - до 6,33 грн/куб. м.

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