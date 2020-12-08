Украина В регионах начали повышать тарифы на отопление

2020-12-08 18:00 147

 

Теплоэнерго начали с декабря повышать стоимость услуг согласно решению регулятора, которое объясняют ростом цен на газ.

В регионах Украины начали резко повышать тарифы на отопление. В частности, в Николаеве местное облтеплоэнерго подняло цены на 35%, а в Одессе - на 23%.

Тарифы повышают согласно решению Нацкомиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 30 ноября.

Согласно ему, Николаевоблтеплоэнерго с 1 декабря повышает тарифы до 1 999,08 грн/Гкал с НДС.

Как отмечается, корректировка тарифов осуществлено в связи с изменением цен на газ на 35%. В Нафтогазе поясняют, что стоимость газа и отопления в Украине привязана к европейским хабам.

Кроме того, произошел рост стоимости услуг по распределению природного газа Николаевгаза с 1,308 грн/куб.м с НДС до 1,464 грн/куб.м с НДС, то есть на 11,92%.

В Одессе тарифы на отопление увеличили на 23%, или на 282,71 гривны/Гкал (без НДС) до 1 511,62 гривны/Гкал.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что не будут менять цену на газ для населения в декабре, оставив ее на ноябрьском уровне.

При этом с июля Нафтогаз повысил цены на газ почти втрое - с 2,142 грн/куб. м - до 6,33 грн/куб. м.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

РФ предлагает производить COVID-вакцину в Украине

2020-12-08 16:30 140

КАРТА Прогноз погоды: сегодня будет сухо и холодно, ночью температура упадет до – 11°C

2020-12-08 11:44 189

В Украине за сутки выздоровело больше граждан, чем заразилось Covid-19

2020-12-08 09:38 161

Когда страны Евросоюза могут открыть границы для украинцев - прогноз МИД

2020-12-08 08:39 294

Еще новости в разделе "Украина"

Новый тарифный удар доконает украинцев, кого ждет резкое подорожание коммуналки: "500 гривен только за..."

2020-12-08 19:00 2625

В Минздраве назвали сроки старта продаж вакцины от COVID-19 населению

2020-12-08 18:30 182

В регионах начали повышать тарифы на отопление

2020-12-08 18:00 147

Украинцев ждут "аномалии" на Новый год: синоптики дали прогноз на праздники

2020-12-08 17:00 427
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Новый тарифный удар доконает украинцев, кого ждет резкое подорожание коммуналки: "500 гривен только за..." 2020-12-08 19:00 2625
В Минздраве назвали сроки старта продаж вакцины от COVID-19 населению 2020-12-08 18:30 182
В регионах начали повышать тарифы на отопление 2020-12-08 18:00 147
Украинцев ждут "аномалии" на Новый год: синоптики дали прогноз на праздники 2020-12-08 17:00 427

Лента

20:30 Юрьев день 2020: что нельзя делать на Георгия Победоносца
20:00 Стало известно, когда Рада будет голосовать за госбюджет
19:30 "Нет справедливости в мире". Лукашенко назвал олимпийский комитет бандой и пригрозил судом
19:00 Новый тарифный удар доконает украинцев, кого ждет резкое подорожание коммуналки: "500 гривен только за..."
18:30 В Минздраве назвали сроки старта продаж вакцины от COVID-19 населению
18:00 В регионах начали повышать тарифы на отопление
17:31 Бывшего главного редактора «Зеркала недели» уличили в двойных стандартах
17:30 Прививка не защитит от болезни: эксперт указала на важный нюанс с вакцинацией от COVID-19
17:00 Украинцев ждут "аномалии" на Новый год: синоптики дали прогноз на праздники
16:30 РФ предлагает производить COVID-вакцину в Украине