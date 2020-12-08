Украина В Минздраве назвали сроки старта продаж вакцины от COVID-19 населению

2020-12-08 18:30 182

Вакцина от коронавируса станет широко доступна населению осенью 2021 года, однако все равно не даст полных гарантий от повторного заражения. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

По его словам, ранее предполагалось, что препарат станет доступен быстрее, но сроки пришлось сместить. Глава ЦОЗ добавил, что в ближайшем будущем, в частности, осенью следующего года, вакцину можно будет купить в любой аптеке.

"Если сроки доступности вакцины изменятся, Минздрав сразу же об этом сообщил. Однако доступность вакцины не дает стопроцентной гарантии, что человек потом не сможет заболеть снова", - сказал Кузин.

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