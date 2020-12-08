Украина Курсы валют: НБУ резко укрепил гривну

2020-12-08 21:30 91


В официальных курсах Нацбанка гривна выросла по отношению и к доллару и к евро. В то же время на межбанке доллар укрепляет позиции.

Национальный банк Украины на среду, 9 декабря, укрепил курс гривны на 15 копеек по отношению к доллару и сразу на 20 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 8 декабря.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2808,28 гривен (-0,1566 грн).

– 100 евро – 3405,46 гривен (-0,2040 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 13 копейки до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 34,13 гривен за евро.

Напомним,Национальный банк почти месяц не выходил с интервенциями. Регулятор это объяснил тем, что в ноябре валютный рынок был сбалансированным.

Вместе с тем, украинцы в ноябре, впервые с начала года, купили валюты больше, чем продали.

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