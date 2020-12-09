Украина В Украине суды отменяют штрафы за стоянку в запрещенном месте: в чем причина

2020-12-09 21:30 84

В Украине штраф от патрульной полиции за стоянку автомобиля в запрещенном месте имеет самый высокий уровень отмены в судах. Водители легко могут избежать ответственности за такое нарушение.

Причиной же стала сложность формирования доказательной базы. Например, инспектор не всегда может заверить, что такая стоянка не была осуществлена водителем с целью подобрать или высадить пассажира, выгрузить багаж.

О запрете ставить в конкретном месте все транспортные средства свидетельствует дорожный знак 3.35 "Стоянка запрещена".

За невыполнение этого, согласно ч. 1 ст.122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф:

255 гривен – за нарушение правил стоянки;

510 гривен – если такое нарушение еще и создает препятствия дорожному движению.

В то же время подпункт 1.10 Правил дорожного движения говорит, что стоянка – это прекращение движения авто на более чем 5 минут, по причинам, которые не связаны с посадкой или высадкой пассажиров, а также загрузкой или разгрузкой груза.

Выписывая штраф, инспектор полиции должен доказать факт стоянки не менее 5 минут. Для этого ему надо записать на служебный видеорегистратор непрерывную видеозапись такой стоянки, продолжительность ролика тоже не может быть меньше 5 минут.

Отмечается, что на практике правоохранители часто не соблюдают эти требования. К постановлению о наложении штрафа они приобщают только фотофакт или короткий ролик, которые, однако, не могут подтвердить продолжительность стоянки авто в течение более 5 мин.

В результате, не может служить доказательством правонарушения как само постановление, так и соответствующий рапорт копа.

Как уже подчеркивалось, так же сложно правоохранителю доказать, что стоянка не была осуществлена водителем с целью подобрать или высадить пассажира, выгрузить багаж.

В результате украинские суды отменяют такие штрафы и принимают решение об отсутствии и недоказанности состава административного правонарушения. Так, правовая природа этого правонарушения и сложность формирования доказательной базы дают возможность водителям избегать ответственности за нарушения ПДД.

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