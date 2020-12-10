Украина Шмыгаль заявил, что украинский вариант карантина выходного дня начали вводить в ЕС

2020-12-10 11:40 77

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня - это украинская находка, которой начинают пользоваться европейские страны для сдерживания второй волны коронавируса.

"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны.

Он не был призван уменьшить уровень заболевания, его задача – стабилизировать этот уровень. Чтобы мы могли протянуть до конца декабря - начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", - заявил Шмыгаль, передает УП.

По словам премьера, Латвия с этой недели вслед за Украиной ввела карантин выходного дня.

"То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", - отметил Шмыгаль.

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