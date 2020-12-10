Украина Олигарх Коломойский снова через суд пытается отменить национализацию ПриватБанка

2020-12-10 14:10 91

Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций. 

"Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиков по делу и действие так называемого "антиколомойського" закона, фактически возобновила производство по отмене национализации ПриватБанка", –сообщает пресс-служба банка.

Напомним, в апреле 2019 года суды приняли три решения по ПриватБанку в пользу Игоря Коломойского. В том числе о незаконности национализации этого банка. В июне текущего года Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайства ПриватБанка о закрытии производств по двум искам экс-акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка. А в октябре бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов подал новые иски по делу о национализации.

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