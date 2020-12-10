Коронавирус До 25 тысяч новых случаев в сутки - раскрыт прогноз Кабмина по Covid-19 в январе

2020-12-10 15:46 224

Кабмин ожидает, что в начале января в Украине будут выявлять по 20-25 тысяч случаев коронавируса в сутки.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укрправде, ужесточение карантина позволит предотвратить рост заболеваемости до 32 тысяч в сутки, при которых медицинская система может рухнуть.

"Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что в Украине установлен антирекорд по госпитализациям COVID-больных. Количество инфицированных с начала пандемии превысило 858 тысяч человек, из них 14 470 – умерли.

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