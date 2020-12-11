Коронавирус Как отличить коронавирус от сезонного гриппа и простуды - ранние признаки COVID-19

2020-12-11 18:30 259

Испанские ученые обратили внимание на самые ранние признаки COVID-19 − сухость и неприятные ощущения в носу, которые возникают у заразившихся коронавирусом до потери обоняния и вкуса. Результаты исследования опубликованы на сайте medRxiv.

Так, изменение или полную потерю запаха и вкуса отмечают примерно 80% больных COVID-19. Ученые связывают это с поражением эпителия носоглотки.

Специалисты из университета Барселоны предположили, что потеря обоняния при коронавирусе связана с тем, что пораженные вирусом бокаловидные клетки перестают выделять слизь, которая необходима молекулам, отвечающим за запахи, чтобы прилипать к соответствующим рецепторам.

Ученые провели исследование в группе из 35 пациентов с легкой формой COVID-19, отмечающих потерю обоняния, а также параллельно − в контрольной группе здоровых людей аналогичного возраста и пола. Около 70% пациентов из группы с коронавирусом на ранних стадиях заболевания заявили, что ощущают сухость в носу, а половина участников жаловалась на чувство, будто им сделали промывание носа.

Симптомы продолжались в среднем 12 дней и по времени совпадали или предшествовали потере обоняния и вкуса, которая в итоге проявилась у 80-85% зараженных.

Как объяснили авторы исследования, необычные ощущения в носу связаны с тем, что попадание вируса в респираторный эпителий вызывает его высыхание. Это также снижает обонятельную чувствительность.

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