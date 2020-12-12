Украина В Украине обесточено 20 населенных пунктов

2020-12-12 14:00 42

 

Накануне без света оказались 173 населенных пункта в Черновицкой, Киевской и Житомирской областях. В 20 электричество до сих пор не восстановили.

Из-за непогоды в Украине обесточены 20 населенных пунктов в трех областях, сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 12 декабря.

Так, в результате дождя и сильных порывов ветра остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Черновицкой, 5 - в Киевской, и 4 - в Житомирской областях.

Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также в ГСЧС сообщают, что сегодня синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Гололед сохранится днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях. Также первый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Киеве и Киевской области.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - добавили в ГСЧС.

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