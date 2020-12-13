Украина Наказание или денежная компенсация: украинцам сообщили жесткие правила выхода в отпуск, "должны за все дни..."

2020-12-13 11:00 7448

Стало известно, как украинцев могут наказать за отказ идти в отпуск

Об этом рассказала инспектор Управления Гоструда в Кировоградской области Евгения Краевская.

Если сотрудник отказывается идти в ежегодный отпуск, нарушая уже установленный график, то работодатель без заявления может отправить его на отдых.

Краевская напомнила, что сотрудники должны выполнять распоряжения начальства, а за их невыполнение работодатель может привлечь подчиненных к дисциплинарной ответственности.

Но украинцам не стоит забывать, что они могут "обменять" отпуск на денежную компенсацию.

“Например, если работник не хочет идти в ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней, ему один раз в течение двух лет подряд можно выплатить денежную компенсацию за неиспользованную часть ежегодного отпуска сроком 6 календарных дней. В таких случаях руководитель обязан издать приказ о предоставлении отпуска указанным категориям работников в соответствии со сроками, предварительно согласованными при составлении графика отпусков”, – раскрыла топ-инспектор все нюансы.

Если сотрудник увольняется с работы, в независимости от оснований, ему должны выплатить компенсацию за все неиспользованные дни ежегодных отпусков.

Ранее мы рассказывали, что украинцы на карантине могут получить компенсации в размере до 8000 гривен.

Речь идет о ФОПах, которые временно потеряли работу из-за ограничений.

С понедельника, 14 декабря, для физлиц-предпринимателей начнет работать сервис в приложении "Дія" для получения единовременного пособия в размере 8 тысяч грн. Подать заявку на получение финансовой помощи можно будет до 21 декабря.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире