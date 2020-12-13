Украина Гололед в Украине: спасатели предупредили об опасных для водителей регионах 13 декабря

2020-12-13 10:30 161

 

В украинском Гидрометцентре опубликовали важное сообщение, где сказано, что украинские водители должны быть осторожны 13 декабря 2020 года. По словам синоптиков, в воскресенье будет сильнейший гололед, который создаст проблемы водителям по всей стране.

Об этом предупреждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Максимально внимательными должны быть жители Правобережья и других регионов страны, кроме юго-восточной части Украины. В Киеве также ситуация с гололедом не улучшится. Синоптики предупредили, что уровень тревоги - желтый.

Эксперты также опубликовали список рекомендаций для водителей в гололед. Водители должны придерживаться дистанции между транспортными средствами, парковать автомобиль таким образом, чтобы не затруднять движение снегоуборочной технике, передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости и не выполнять опасных маневров.

Когда водитель приближается к пешеходным переходам, обязательно нужно снизить скорость. Также украинских водителей попросили обращать внимание на предупреждения соответствующих служб и следить за новостями.

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Гололед в Украине: спасатели предупредили об опасных для водителей регионах 13 декабря 2020-12-13 10:30 161
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