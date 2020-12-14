Метеорологи рассказали о погоде на Новый год и Рождество

Праздновать Новый год, скорее всего, нам придется без снега. Метеоролог Вазира Мартазинова объяснила, что произошло.
Метеорологическая зима в этом году, в отличие от прошлого, пришла почти вовремя. Со всеми своими сомнительными прелестями.
Кроме аномального гололеда, Украина на этой неделе выдержала еще несколько других испытаний. Побережье приазовского Бердянска превратилось в ледяной оазис. А курортную Кирилловку накрыли невиданные ранее штормы.
Нивелирование переходных периодов между сезонами специалисты называют новыми климатическими реалиями в Украине. Метеорологи констатируют — времена года замещают друг друга.
Народный синоптик Леонид Горбань другого мнения. В первые дни 2021-го стоит ожидать легкого мороза. Свой прогноз он рассчитывает по астрономическим данным.
Официальная и альтернативная наука сходятся в том, что во второй половине января в Украину придут настоящие морозы.
Климат Украины через 10 — 15 лет будет очень близким к климату Греции. И особенно это будет касаться южного региона Украины. То есть будет жарко и сухо. По словам ученых, климатические зоны смещаются бешеными темпами.
Таковы последствия глобального потепления. Только эффект от него в различных регионах планеты диаметрально потивоположны.
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