Украина Метеорологи рассказали о погоде на Новый год и Рождество

2020-12-14 18:30 168

Праздновать Новый год, скорее всего, нам придется без снега. Метеоролог Вазира Мартазинова объяснила, что произошло.

Метеорологическая зима в этом году, в отличие от прошлого, пришла почти вовремя. Со всеми своими сомнительными прелестями.

Кроме аномального гололеда, Украина на этой неделе выдержала еще несколько других испытаний. Побережье приазовского Бердянска превратилось в ледяной оазис. А курортную Кирилловку накрыли невиданные ранее штормы.

Нивелирование переходных периодов между сезонами специалисты называют новыми климатическими реалиями в Украине. Метеорологи констатируют — времена года замещают друг друга.

Народный синоптик Леонид Горбань другого мнения. В первые дни 2021-го стоит ожидать легкого мороза. Свой прогноз он рассчитывает по астрономическим данным.

Официальная и альтернативная наука сходятся в том, что во второй половине января в Украину придут настоящие морозы.

Климат Украины через 10 — 15 лет будет очень близким к климату Греции. И особенно это будет касаться южного региона Украины. То есть будет жарко и сухо. По словам ученых, климатические зоны смещаются бешеными темпами.

Таковы последствия глобального потепления. Только эффект от него в различных регионах планеты диаметрально потивоположны.

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