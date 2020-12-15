Украина За первый день заявки на получение 8 000 грн подали 33 тысяч украинских предпринимателей

2020-12-15 12:43 56

В первый же день приема заявок в приложении "Дия" подали заявления на оформление одноразовой помощи (8 тыс. грн) более 33 тысяч украинских предпринимателей .

"С момента запуска услуги "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам" сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас имеем более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала Действие", - сообщает пресс-служба Минцифры.

Все выплаты будут проведены до 31 декабря. Чтобы получить средства, необходимо указать IBAN своего личного гривневого счета. После заполнения заявки несколько секунд продлится проверка данных. Далее информация поступит на обработку в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, подать заявление на получение пособия можно до 31 декабря. Для получения услуги на портале необходим только КЭП (квалифицированная электронная подпись), а для получения через приложение — только авторизация в нем.

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