Украина Для выплат пенсий изменен очень важный показатель: в ПФУ озвучили новые суммы

2020-12-15 17:30 1533

 

В Украине выросла сумма средней зарплаты, которая учитывается при расчете пенсии

Новые цифры были опубликованы на официальной странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Фейсбук.

Так, показатель средней зарплаты в Украине за октябрь этого года составил 10 887,46 гривен. Стоит отметить, что именно это цифры учитывается для расчета пенсий украинцев.

Таким образом, за месяц размер средней заработной платы в стране вырос на 316,90: в сентябре он был зафиксирован на уровне 10 570,56 гривен.

Кроме того, в ПФУ отчитались о деньгах, выделенных на финансирование пенсий 15 декабря.

" На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,7 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий декабря на общую сумму 23,6 млрд грн", - говорится в публикации пресс-службы фонда.

Добавим, что ранее стало известно, что доходы ПФУ с начала года и по ноябрь включительно составили 416,9 миллиарда гривен, а расходы – 435,3 миллиарда. Дефицит фонда в этом году достиг 18,4 миллиарда гривен.

Ранее украинцам рассказали, что делать, если при подаче документов в Пенсионный фонд к пенсии не засчитывают часть трудового стажа или даже периоды обучения.

 Отмечалось, что люди часто сталкиваются с этой проблемой и обращаются за советом к юристам.
 
Сообщалось, что если период обучения не записан в трудовой книжке, в орган Пенсионного фонда Украины необходимо предоставить копию диплома (удостоверения, свидетельства) о получении соответствующего образования или уточняющую справку с места учебы, которая подтвердит период обучения лица.
 
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