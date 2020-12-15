В Украине выросла сумма средней зарплаты, которая учитывается при расчете пенсии
Новые цифры были опубликованы на официальной странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Фейсбук.
Так, показатель средней зарплаты в Украине за октябрь этого года составил 10 887,46 гривен. Стоит отметить, что именно это цифры учитывается для расчета пенсий украинцев.
Таким образом, за месяц размер средней заработной платы в стране вырос на 316,90: в сентябре он был зафиксирован на уровне 10 570,56 гривен.
Кроме того, в ПФУ отчитались о деньгах, выделенных на финансирование пенсий 15 декабря.
" На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,7 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий декабря на общую сумму 23,6 млрд грн", - говорится в публикации пресс-службы фонда.
Добавим, что ранее стало известно, что доходы ПФУ с начала года и по ноябрь включительно составили 416,9 миллиарда гривен, а расходы – 435,3 миллиарда. Дефицит фонда в этом году достиг 18,4 миллиарда гривен.
Ранее украинцам рассказали, что делать, если при подаче документов в Пенсионный фонд к пенсии не засчитывают часть трудового стажа или даже периоды обучения.