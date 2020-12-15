Украина Переход на украинский с 16 января: омбудсмен пояснил, что изменится

2020-12-15 20:30 112

Обслуживание на государственном языке с середины января будет по умолчанию. И лишь по просьбе клиента сотрудники могут перейти на другой язык.

Через месяц, 16 января, вступает в силу статья 30 "языкового закона", после чего сфера обслуживания в стране должна полностью перейти на украинский язык. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил, что изменится. Его комментарий публикует правительственный портал.

Так, согласно закону, произойдет окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

"Украинский потребитель наконец получит право на обслуживание государственным языком по умолчанию - в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке", - сказал Креминь.

Омбудсмен отметил, что только по просьбе клиента его могут обслуживать на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Он подчеркнул, что требование по обслуживанию на госязыке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинское обслуживание, предоставление социальных услуг.

Креминь добавил, что на украинском должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д. При этом информация на украинском о товарах и услугах может дублироваться и другими языками.

По его словам, в случае нарушения права на получение информации и услуг на госязыке, потребителю целесообразно обратиться к работнику учреждения и попросить обслуживать его на украинском, к менеджеру или высшему руководящему должностному лицу с просьбой исправить ситуацию, зафиксировать нарушение в книге жалоб.

Креминь также отметил, что каждый гражданин может составить жалобу на его имя и направить ее в письменном виде или по электронной почте. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельствах и доказательствах, подтверждающих нарушения.

Напомним, в одесской гимназии № 4 учительница устроила на уроке скандал из-за того, что одна из школьниц ответила ей на украинском языке.

Также, Верховный суд признал, что президент Украины Владимир Зеленский обязан общаться на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей.

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