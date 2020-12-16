Украина Украинским чиновникам разрешили занимать свои "пригретые" места до 70 лет

2020-12-16 13:14 126

Сегодня Верховная Рада отменила возрастные ограничения для госслужащих. Такое решение поддержали 300 нардепов.

По закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.

Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Также чиновникам разрешили перейти на гибкий рабочий график. Теперь по инициативе госслужащего или с согласия его руководителя может быть установлен гибкий график работы.

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Украинским чиновникам разрешили занимать свои "пригретые" места до 70 лет 2020-12-16 13:14 126
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