Украина Во Львов ворвалась военная техника, солдаты проверяют всех и каждого: названа причина

2020-12-16 17:30 378

Во Львове и близлежащих районах в среду 16 и в четверг 17 декабря пройдут антитеррористические мероприятия на объектах возможных посягательств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области.

Отмечается, что учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники.

"СБУ призывает жителей Львовской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и т.д.", - говорится в сообщении.

Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Отмечается, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Напомним, осенью на Сумщине провели антитеррористические учения, по легенде которых несколько условных "диверсионных групп" попали на территорию Украины из соседнего государства с целью совершения терактов.

Перед этим в Мариуполе прошли антитеррористические учения по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов.

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