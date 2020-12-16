Украина Штрафовать будут каждого: Рада решила жестко наказать спамеров

2020-12-16 18:00 119

 

Рада ввела штраф за массовую рассылку корреспонденции рекламного характера адресатам, не выражавшим желания ее получить. Также будут штрафоваться те, кто не предоставляет возможность отказаться от рассылки спама. За принятие соответствующего законопроекта №3014 проголосовали 228 депутатов.

Так, за рассылку спама грозит штраф в размере от 1,7 тысячи до 3,4 тысяч гривен. За непредоставление пользователю возможности отказаться от нежелательной рассылки предусмотрен штраф от 3,4 тысяч до 8,5 тысяч гривен.

За невыполнение законных требований должностных лиц Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, или за создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей предусмотрен штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен.

Также законопроектом, согласно предложениям президента Владимира Зеленского, разрешено правоохранителям негласно снимать информацию с каналов телекоммуникаций и получать персональные данные о потребителе без постановления следственного судьи.

Напомним, в сети зафиксировали огромную волну спама. Вредоносная рассылка попадает непосредственно в почтовые ящики пользователей, обходя фильтрацию писем.

Ранее YouTube заблокировал тысячи каналов, связанных с Китаем и Россией. Каналы распространяли как простой спам, так и политическую дезинформацию, связанную с событиями в разных странах.

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