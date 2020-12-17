Новые критерии для скорой помощи - должна приехать за 10 минут, но не ко всем

Кабмин утвердил новые критерии для скорой помощи. Теперь обращения будут делить на четыре категории, от которых зависит, как быстро медицинская бригада приедет на вызов.
Согласно принятому документу, вызовы будут делить в зависимости от состояния пациента на:
Критические:
Экстренные:
Неэкстренные — случаи, когда состояние больного/пострадавшего не требует немедленного вмешательства врачей.
Кроме того, норматив приезда скорой на критический вызов составляет 10 минут с момента обращения к диспетчеру. На экстренный вызов — 20 минут.
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