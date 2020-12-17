Украина Новые критерии для скорой помощи - должна приехать за 10 минут, но не ко всем

2020-12-17 08:39 91

Кабмин утвердил новые критерии для скорой помощи. Теперь обращения будут делить на четыре категории, от которых зависит, как быстро медицинская бригада приедет на вызов.

Согласно принятому документу, вызовы будут делить в зависимости от состояния пациента на:

Критические:

отсутствие дыхания

неэффективное дыхание

признаки массивной кровопотери

Экстренные:

нарушение сознания

признаки кровотечения

признаки острого коронарного синдрома

признаки острого мозгового инсульта

нарушение дыхания

другие признаки

Неэкстренные — случаи, когда состояние больного/пострадавшего не требует немедленного вмешательства врачей.

Кроме того, норматив приезда скорой на критический вызов составляет 10 минут с момента обращения к диспетчеру. На экстренный вызов — 20 минут.

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