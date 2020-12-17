Украина Новые критерии для скорой помощи - должна приехать за 10 минут, но не ко всем

2020-12-17 08:39 91

Кабмин утвердил новые критерии для скорой помощи. Теперь обращения будут делить на четыре категории, от которых зависит, как быстро медицинская бригада приедет на вызов.

 Согласно принятому документу, вызовы будут делить в зависимости от состояния пациента на:

Критические:

  • отсутствие дыхания
  •  неэффективное дыхание
  • признаки массивной кровопотери

 Экстренные:

  •  нарушение сознания
  • признаки кровотечения
  • признаки острого коронарного синдрома
  • признаки острого мозгового инсульта
  • нарушение дыхания
  • другие признаки

 Неэкстренные — случаи, когда состояние больного/пострадавшего не требует немедленного вмешательства врачей.

Кроме того, норматив приезда скорой на критический вызов составляет 10 минут с момента обращения к диспетчеру. На экстренный вызов — 20 минут.

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Новые критерии для скорой помощи - должна приехать за 10 минут, но не ко всем 2020-12-17 08:39 91

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