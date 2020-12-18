Коронавирус Египет ужесточил требования для украинских туристов - как не испортить отпуск

2020-12-18 12:14 189

Поездки на известные курорты Египта немного усложнятся. Власти страны ввели новые требования к ПЦР-тесту на коронавирус для туристов из Украины. Данный сертификат должен иметь подпись врача и специальный QR-код. 

"Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающие египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. С начала декабря компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов, которым иностранцы прибывают на отдых в курортные города", - сообщает посольство Украины в Египте.

Египет требует от туристов из Украины, чтобы их сертификат имел точную дату и время сдачи теста, он должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, иметь печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории.

Также в документе не должно быть исправлений или поправок. В нем обязательна информация о проведенном виде теста, должно быть указано, что гражданину сделано тестирование типа RT-PCR.

При этом сертификат, содержащий информацию о лице, которому принадлежит тест, должен быть на английском языке.

Заполненные от руки сертификаты в Египте не принимаются.

В случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста. Если после прилета у туриста из Украины тест покажет положительный результат, то гражданина изолируют в отдельном помещении на территории забронированного им отеля. Турист будет находиться до тех пор, пока повторный тест не даст отрицательный результат.

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