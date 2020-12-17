Гирлянды и фейерверки на Новый год: что категорически нельзя делать

Новогодние и рождественские праздники уже совсем близко, а значит люди будут покупать гирлянды и фейерверки. Как правильно выбирать и устанавливать пиротехнические изделия, и чем опасны электро-гирлянды?
Рынок пиротехнических изделий предлагает украинцам многообразие выбора. Однако не все из них являются безопасными. Напомнить правила безопасного обращения с пиротехникой во время профилактического мероприятия решили пожарные. По словам борцов с огнем, на каждый фейерверк должен быть соответствующий сертификат и знак соответствия.
"Вы можете найти сверху в сертификате артикул и если все соответствует, то это качественный товар, который можно покупать", - отметил заместитель начальника управления пожарной безопасности ГСЧС Украины Александр Чекрыгин.
Перед тем, как поджечь пиротехническое изделие, следует внимательно прочитать инструкцию. Устанавливать фейерверки стоит в 100 метрах от зданий. А чтобы установка никуда не подвинулась, прочно закрепите ее кирпичами. После поджога салюта надо отойти минимум на 30 метров.
Трудно также представить новогоднюю ночь без елки и гирлянды. Однако и это украшение может представлять угрозу.
"Они могут просто дать короткое замыкание и все. И я бы категорически не советовал оставлять гирлянду включенной на всю ночь", - добавил пожарный спасатель 43-й ГПСЧ Александр.
В прошлом году на зимние праздники возникло 18 пожаров из-за неосторожного обращения с пиротехникой и гирляндами. 11 из них произошли в новогоднюю ночь. Впрочем, если соблюдать элементарные правила безопасности, хорошее настроение на праздники обеспечено.
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