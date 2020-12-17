Украина Гирлянды и фейерверки на Новый год: что категорически нельзя делать

2020-12-17 20:00 63

Новогодние и рождественские праздники уже совсем близко, а значит люди будут покупать гирлянды и фейерверки. Как правильно выбирать и устанавливать пиротехнические изделия, и чем опасны электро-гирлянды?

Рынок пиротехнических изделий предлагает украинцам многообразие выбора. Однако не все из них являются безопасными. Напомнить правила безопасного обращения с пиротехникой во время профилактического мероприятия решили пожарные. По словам борцов с огнем, на каждый фейерверк должен быть соответствующий сертификат и знак соответствия.

"Вы можете найти сверху в сертификате артикул и если все соответствует, то это качественный товар, который можно покупать", - отметил заместитель начальника управления пожарной безопасности ГСЧС Украины Александр Чекрыгин.

Перед тем, как поджечь пиротехническое изделие, следует внимательно прочитать инструкцию. Устанавливать фейерверки стоит в 100 метрах от зданий. А чтобы установка никуда не подвинулась, прочно закрепите ее кирпичами. После поджога салюта надо отойти минимум на 30 метров.

Трудно также представить новогоднюю ночь без елки и гирлянды. Однако и это украшение может представлять угрозу.

"Они могут просто дать короткое замыкание и все. И я бы категорически не советовал оставлять гирлянду включенной на всю ночь", - добавил пожарный спасатель 43-й ГПСЧ Александр.

В прошлом году на зимние праздники возникло 18 пожаров из-за неосторожного обращения с пиротехникой и гирляндами. 11 из них произошли в новогоднюю ночь. Впрочем, если соблюдать элементарные правила безопасности, хорошее настроение на праздники обеспечено.

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