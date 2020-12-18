Украина Прививка от коронавируса: Премьер Шмыгаль озвучил условия завершения пандемии

2020-12-18 11:12 84

Глава украинского Кабмина заявил, что для того, чтобы полностью убрать риск пандемии Covid-19 - 90% населения страны должны быть вакцинированы. 

"Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть провакцинированы. Я это знаю по вакцинированию гриппа. Такие планы ставились, когда идет эпидемия гриппа, работая главой ОГА области, ставился план, что 90% области должны быть провакцинированы", - рассказал Денис Шмыгаль в эфире онлайн-разговора НВ "Украина и мир в 2021".

Однако премьер признал, что это нереалистично.

"Дальше мы будем вакцинировать военных, которые сегодня служат в Операции объединенных сил. Они защищают нас, позволяют вести бизнес, медикам лечить наших людей и, в принципе, стране жить мирной жизнью", - отметил премьер-министр.

Второй этап - вакцинирование правоохранителей, военных, людей пожилого возраста и рисковых групп. Вакцинирование медиков начнется в феврале, далее с марта будет проходить вакцинация других категорий граждан. По словам Шмыгаля, для первой волны вакцинирования будет необходимо около 2 млн доз вакцины, для следующих этапов около 10 млн. В марте запланировано получение первого миллиона доз вакцины от COVAX, затем количество закупаемых доз будет возрастать каждый месяц.

По словам Дениса Шмыгаля, украинцы смогут и самостоятельно прививаться. Возможность вакцинироваться на коммерческой основе также будет.

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